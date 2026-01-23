Politikwissenschafter Peter Rough im Ö1-„Journal zu Gast“ am 24.1.

Wien (OTS) -

Peter Rough, Politikwissenschafter, Außenpolitik-Experte und Mitarbeiter von Donald Trump in dessen erster Präsidentschaft, ist am Samstag, den 24. Jänner bei Markus Müller „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.