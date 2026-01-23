Volkspartei Neubau: Christina Schlosser als Bezirksparteiobfrau wiedergewählt

Wien (OTS) -

„Neubau ist kreativ, vielfältig und lebendig – aber wir haben andere Voraussetzungen als die Außenbezirke. Genau deshalb brauchen wir mehr praktische Lösungen und gesunden Menschenverstand“, so Christina Schlosser, die am gestrigen Bezirksparteitag der Volkspartei Neubau als Bezirksparteiobfrau wiedergewählt worden ist.

Ein zentrales Anliegen ist für Schlosser eine ausgewogene Verkehrs- und Stadtplanung im Bezirk. Wahlfreiheit und funktionierende Lösungen müssten Vorrang vor ideologischen Vorgaben haben. Seit Jahren setzt sich Schlosser zudem für mehr Hundezonen in Neubau ein. „Hundezonen sind Orte der Begegnung. Dort kommen Menschen ins Gespräch und Gemeinschaft entsteht“, so Schlosser.

Auch die wirtschaftliche Situation im Bezirk war Thema. Schlosser sprach sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln aus. „Sparen ist kein Selbstzweck, aber notwendig. Nur wenn Betriebe gut arbeiten können und Arbeitsplätze gesichert sind, bleibt unser Bezirk lebenswert.“ In diesem Zusammenhang betonte Schlosser auch die Bedeutung einer aktiven Standortpolitik, insbesondere entlang der Kaiserstraße. „Die Kaiserstraße braucht neue Impulse. Ihre Entwicklung muss nun endlich aktiv angegangen werden, um nachhaltige wirtschaftliche Akzente zu setzen und die lokale Wirtschaft zu stärken“, so Schlosser.

Ein besonderes Anliegen für die kommende Funktionsperiode ist Schlosser auch die kulturelle Sichtbarkeit von Frauen. So könne etwa ein Frauenmuseum für Neubau einen wichtigen kulturellen und gesellschaftspolitischen Schwerpunkt setzen und einen Ort der Auseinandersetzung, Sichtbarkeit und Vernetzung schaffen.

Darüber hinaus sprach Schlosser auch die Herausforderungen rund um den Gürtel an. „Die zunehmende Drogenproblematik ist für viele Anrainerinnen und Anrainer deutlich spürbar. Hier braucht es endlich ganzheitliche Lösungen – bestehend aus Sicherheit, Prävention, sozialer Unterstützung und enger Zusammenarbeit aller zuständigen Stellen“, betonte Schlosser.

ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl gratulierte Christina Schlosser zu ihrer Wiederwahl und dankte ihr für ihr Engagement im Bezirk: „Auf Bezirksebene entsteht der direkte Kontakt zu den Wienerinnen und Wienern, hier wird Politik spürbar. Für ihr großes Engagement für Neubau möchte ich Christina Schlosser und ihrem Team herzlich danken. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit und darauf, Neubau und Wien positiv voranzubringen.“