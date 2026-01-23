  • 23.01.2026, 11:00:37
  • /
  • OTS0056

ÖVP - Hietzing/Zinkl/Gorlitzer ad Verbindungsbahn: Wichtige Auflagen wurden erkämpft - Lebensqualität im Bezirk sichern

Jahrelanger Einsatz der Bürgerinitiativen und des Bezirks - Tieflage der Verbindungsbahn wurde nie ernsthaft geprüft

Wien (OTS) - 

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das Projekt Verbindungsbahn zu genehmigen, liegt seit gestern in einem über 500-seitigen Urteil vor. Gleichzeitig wurde seitens der stark engagierten Bürgerinitiativen angekündigt, ordentliche Revision einzulegen, die eine aufschiebende Wirkung für die Projektumsetzung haben könnte.

Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl betont: „Das Urteil zeigt, wie wichtig der jahrelange Einsatz des Bezirks und der Bürgerinitiativen war. Es konnten rechtsverbindliche Auflagen zum Schutz der Anrainerinnen und Anrainer sowie des sensiblen Hietzinger Naturraums erkämpft werden. Diese Auflagen sind ein bedeutender Erfolg für Umwelt und Lebensqualität.“

Gleichzeitig zeigt sich Zinkl enttäuscht darüber, dass trotz zahlreicher Einwendungen und klarer Stellungnahmen des Bezirks und der Bürgerinitiativen die Hochlage der Bahn und die Sperre zweier Bahnübergänge weiterhin im Raum stehen: „Unser Ziel war und ist es, die Durchwegung für Lainz und Speising für alle Verkehrsteilnehmer zu erhalten und eine für die Hietzingerinnen und Hietzinger akzeptable Projektvariante zu erwirken.“

Seit rund zehn Jahren werde das Projekt von Bezirk und Bürgerinitiativen intensiv begleitet und kritisch hinterfragt. Dabei sei stets klar gewesen: Eine bessere und attraktivere öffentliche Anbindung – insbesondere ein 15-Minuten-Takt der S80 – wird ausdrücklich unterstützt und entspricht auch dem Wunsch vieler Hietzingerinnen und Hietzinger. „Genau deshalb hat sich auch die Hietzinger Bezirksvertretung auch klar dafür ausgesprochen“, so Zinkl.

Die Hauptkritikpunkte seien jedoch von Beginn an dieselben geblieben: die Hochführung der Trasse im Bereich der Hietzinger Hauptstraße sowie die geplante Sperre der Bahnübergänge Veitingergasse und Jagdschlossgasse. „Diese Maßnahmen kommen einer faktischen Teilung des Bezirks gleich – und dagegen haben wir uns von Anfang an klar ausgesprochen“, betont Zinkl.

Kritische Worte kommen auch seitens des Hietzinger Gemeinderats Michael Gorlitzer: „Mit der Genehmigung der Hochlage der Verbindungsbahn wird eine Jahrhundertchance für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Streckenführung vergeben. Hietzing wird damit geteilt, durch fehlende Querungsmöglichkeiten werden einige Bezirksteile damit nur mehr schwer erreichbar sein.“

Besonders unverständlich sei aus seiner Sicht, dass Alternativen nicht ernsthaft geprüft wurden. „Eine moderne Stadtentwicklung sieht anders aus. Sie darf sich nicht auf Planungen stützen, die mehr als 20 Jahre alt sind. Eine Tieflage wurde nie ernsthaft und ordentlich überprüft“, so Gorlitzer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright