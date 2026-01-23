Vienna Congress com.sult 2026 bringt internationale Entscheidungsträger nach Wien

Wien (OTS) -

Der Vienna Congress com.sult 2026, ein international ausgerichteter Standort- und Dialogkongress, bringt am 26. Jänner 2026 führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft nach Wien. Ziel der Veranstaltung ist der Austausch zu globalen Herausforderungen, strategischen Zukunftsfragen und zur Rolle Wiens als international vernetztem Wissenschafts- und Innovationsstandort.

Der mittlerweile 23. Vienna Congress com.sult versteht sich als Plattform für offenen, interdisziplinären Dialog. Diskutiert werden am 26. Jänner 2026 im Palais Wertheim gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische Entwicklungen mit langfristiger Bedeutung sowie deren Auswirkungen auf internationale Kooperationen und Standortstrategien.

Unter dem Generalthema „Preparing for the Future“ legt der diesjährige Vienna Congress com.sult einen Fokus auf die Zukunft der Medizin. Zu den Vortragenden zählen Weltärztebund-Präsidentin Jacqueline Kitulu, Chemie-Nobelpreisträger Dan Shechtman, Leiter des Vienna Heart Center Raphael Rosenhek sowie Ulrike Attenberger, Leiterin der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin der MedUni Wien. Sie geben Impulse zur Medizin von morgen und beleuchten die Rolle von Prävention, Innovation und digitalen Technologien.

Speaker’s Reception und Dinner im Josephinum

Am Abend des 25. Jänner 2026 lädt Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien, im Josephinum zu einer Speakers’ Reception mit anschließendem Dinner. Die historische Location mit den medizinischen Sammlungen der MedUni Wien bietet den Rahmen für vertiefende Gespräche und internationalen Austausch in informeller Atmosphäre.

Vienna Congress com·sult

Der Vienna Congress com·sult ist ein international renommierter Dialog- und Wirtschaftskongress in Wien, bei dem führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zentrale europäische und globale Zukunftsfragen diskutieren. Als Netzwerk hochrangiger Entscheidungsträger und etablierte Plattform mit internationalem Anspruch gilt er als wichtigster Wirtschaftskongress Österreichs und als starkes Aushängeschild Wiens als internationaler Konferenz- und Dialogstandort.



Kongress-Webseite: https://vienna-congress.cc/