SPÖ-Seltenheim an Thumser: „Schluss mit den Ausreden! Essen darf kein Luxus sein“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim kritisiert die Aussagen vom Chef des Verbands der Markenartikelindustrie Thumser scharf. „Zuerst der Handelsverband, jetzt der Verband der Markenartikelindustrie – sie alle suchen nichts als Ausreden, warum die Menschen in Österreich nicht bei den hohen Lebensmittelpreisen entlastet werden können. Schluss mit den Ausreden! Wir müssen uns um die Handelskonzerne und Markenartikelhersteller keine Sorgen machen, die fahren genug Gewinne ein. Sorgen bereiten uns all jene, die am Ende des Monats an der Supermarkt-Kassa stehen und nachrechnen müssen, ob sich der Einkauf überhaupt noch ausgeht. Die SPÖ steht auf der Seite der Menschen, die dringend eine spürbare Entlastung brauchen und für die es einen großen Unterschied macht, wenn sie sich 100 Euro beim Einkauf ersparen und 300 Euro durch die Mietpreisbremsen“, so Seltenheim am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Dass Thumser in einem Hochpreisland wie Österreich von einem „Niedrigpreiswahn“ spricht, erinnere an Handelsverband-Geschäftsführer Will, der es als „Blödsinn“ bezeichnete, dass die Preise in Österreich hoch sind. „Das ist an Zynismus nicht zu überbieten – selbst die größten Gewinne einfahren und keinen Finger rühren wollen, wenn große Teile der Bevölkerung die hohen Preise nicht mehr stemmen kann.“ Zudem seien die Nahrungsmittelpreise im Vorjahr über der Inflation angestiegen. ****

Die SPÖ in der Bundesregierung setzt die richtigen Maßnahmen, um die Teuerung zu bekämpfen und die Menschen spürbar zu entlasten – bei Lebensmitteln, Energie und beim Wohnen. „Wir kämpfen gegen Mogelpackungen und haben die Strafen für Rabatttricksereien verzehnfacht und wir halbieren die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Milch, Brot und Gemüse. Der Handel hat diese Steuersenkung weiterzugeben – wenn nicht, werden die Behörden eingreifen. Die Menschen brauchen leistbare Lebensmittel für sich und ihre Familien. Essen darf kein Luxus sein! Gut, dass die SPÖ in der Regierung ist und dafür sorgt, dass der Einkauf bald spürbar günstiger wird. Wir kämpfen für die Menschen, nicht die Konzerne.“ (Schluss) bj/ls