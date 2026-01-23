  • 23.01.2026, 08:10:32
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Grüne Wien/Pühringer, Malle, Stadler: Wiener Bildungskrise ungebremst – und kein Ende in Sicht

Tag der Elementarbildung (24.1.) – Probleme weiterhin ungelöst – mit Beschwichtigungen und schönen Worten helfen die Neos Kindern, Eltern und Pädagog:innen keinen Schritt weiter.

Wien (OTS) - 

„Alle Jahre wieder wird am Tag der Elementarbildung auf die großen Probleme hingewiesen. Und alle Jahre wieder folgen die gleichen Beteuerungen und Ankündigungen, zuletzt in der Rede von Stadträtin Emmerling. Auch die immer wiederkehrenden Phrasen von Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber den Pädagog:innen helfen Kindern, Eltern und Pädagog:innen keinen einzigen Schritt weiter“, kritisiert Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien, den anhaltenden Stillstand in der Wiener Bildungskrise. „Angesichts der Herausforderungen in Wiens Kindergärten ist es viel zu wenig, nur ein inhaltsleeres ‚neu denken‘ hinzuwerfen. Die angekündigte Umfrage, um längst bekannte Probleme zu erfragen, ist eine Frotzelei der Pädagog:innen, die seit Jahren auf die Straße protestieren gehen“, so Pühringer. Für die Neos – seit über 5 Jahren für Bildung in Wien zuständig – müsse gelten: „Endlich handeln statt neu denken.“

Geraubte Bildungschancen

„Die traurige Bilanz nach über fünf Jahren pinker Bildungspolitik ist, dass die Kinder in Wien nicht bessere, sondern schlechtere Bildungschancen haben“, so Julia Malle und Felix Stadler, die Bildungssprecher:innen der Wiener Grünen. Es sei hinlänglich bekannt, wo angesetzt werden müsse: „Die Gruppengrößen in den Kindergärten sind noch immer nicht kleiner, der Personalmangel groß wie nie, die Deutschförderkräfte noch immer nicht ausreichend ausgebaut. Das Ergebnis dieser mutlosen Neos-Politik sind geraubte Bildungschancen für tausende Wiener Kinder“, so Malle und Stadler. Auch das Systemversagen in der Deutschförderung sei noch immer ungelöst. Gleichzeitig würden auch noch immer hunderte Kinder mit Behinderung auf einen Kindergartenplatz warten, erinnern die Grünen.

Bund-Wien-Konstellation ohne Effekt

„Wiens Kinder warten dringend auf Verbesserungen. Als die Neos vor fast einem Jahr das Bildungsministerium übernommen haben, wurde ihrerseits die Chance groß angepriesen, die sich in Kombination mit dem Wiener Bildungsressort geben würde. Davon ist leider nichts zu merken“, halten Malle und Stadler abschließend fest.

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