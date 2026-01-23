  • 23.01.2026, 07:00:32
  • /
  • OTS0003

Klinik Hietzing: Neuausrichtung der Gynäkologie und Geburtshilfe

Projektleiter Wohlmuth, Ärztlicher Direktor Huf und Abteilungsvorständin Zacharasiewicz berichten über das WIGEV-weite Projekt

Wien (OTS) - 

Der Wiener Gesundheitsverbund lädt Medienvertreter*innen zur Pressekonferenz über die Neuausrichtung der gynäkologischen und geburtshilflichen Abteilung der Klinik Hietzing ein. Im Rahmen eines Pressegesprächs geben Christoph Wohlmuth, Projektleitung und Vorstand Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung (Klinik Ottakring), Wolfgang Huf, Ärztlicher Direktor (Klinik Hietzing) und Angela Zacharasiewicz, Abteilungsvorständin für Kinder- und Jugendheilkunde (Klinik Ottakring) exklusive Einblicke in die Neuausrichtung der Klinik Hietzing.

Details zum Pressegespräch:

  • Termin: Donnerstag, 29. Jänner 2026, 10:30 – 11:30 Uhr
  • Ort: Klinik Hietzing, Veranstaltungszentrum (Gebäude F), Theatersaal, 1. Stock

Die Sprecher*innen stehen im Anschluss gerne für individuelle Gespräche zur Verfügung.

Um Anmeldung wird gebeten via E-Mail unter [email protected]

Nach Möglichkeit stellen wir einen Parkplatz am Gelände zur Verfügung. Der*die Portier*in wird Sie bei der Einfahrt anweisen.

Rückfragen & Kontakt

Wiener Gesundheitsverbund – Klinik Hietzing -
Unternehmenskommunikation
Mariella Edinger
Telefon: +436648580683
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Wiener Gesundheitsverbund – Klinik Hietzing -
Unternehmenskommunikation
Mariella Edinger
Telefon: +436648580683
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright