Klinik Hietzing: Neuausrichtung der Gynäkologie und Geburtshilfe

Wien (OTS) -

Der Wiener Gesundheitsverbund lädt Medienvertreter*innen zur Pressekonferenz über die Neuausrichtung der gynäkologischen und geburtshilflichen Abteilung der Klinik Hietzing ein. Im Rahmen eines Pressegesprächs geben Christoph Wohlmuth, Projektleitung und Vorstand Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung (Klinik Ottakring), Wolfgang Huf, Ärztlicher Direktor (Klinik Hietzing) und Angela Zacharasiewicz, Abteilungsvorständin für Kinder- und Jugendheilkunde (Klinik Ottakring) exklusive Einblicke in die Neuausrichtung der Klinik Hietzing.

Details zum Pressegespräch:

Termin: Donnerstag, 29. Jänner 2026, 10:30 – 11:30 Uhr

Ort: Klinik Hietzing, Veranstaltungszentrum (Gebäude F), Theatersaal, 1. Stock

Die Sprecher*innen stehen im Anschluss gerne für individuelle Gespräche zur Verfügung.

Um Anmeldung wird gebeten via E-Mail unter [email protected]

Nach Möglichkeit stellen wir einen Parkplatz am Gelände zur Verfügung. Der*die Portier*in wird Sie bei der Einfahrt anweisen.