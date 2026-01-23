- 23.01.2026, 07:00:32
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Klinik Hietzing: Neuausrichtung der Gynäkologie und Geburtshilfe
Projektleiter Wohlmuth, Ärztlicher Direktor Huf und Abteilungsvorständin Zacharasiewicz berichten über das WIGEV-weite Projekt
Der Wiener Gesundheitsverbund lädt Medienvertreter*innen zur Pressekonferenz über die Neuausrichtung der gynäkologischen und geburtshilflichen Abteilung der Klinik Hietzing ein. Im Rahmen eines Pressegesprächs geben Christoph Wohlmuth, Projektleitung und Vorstand Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung (Klinik Ottakring), Wolfgang Huf, Ärztlicher Direktor (Klinik Hietzing) und Angela Zacharasiewicz, Abteilungsvorständin für Kinder- und Jugendheilkunde (Klinik Ottakring) exklusive Einblicke in die Neuausrichtung der Klinik Hietzing.
Details zum Pressegespräch:
- Termin: Donnerstag, 29. Jänner 2026, 10:30 – 11:30 Uhr
- Ort: Klinik Hietzing, Veranstaltungszentrum (Gebäude F), Theatersaal, 1. Stock
Die Sprecher*innen stehen im Anschluss gerne für individuelle Gespräche zur Verfügung.
Um Anmeldung wird gebeten via E-Mail unter [email protected]
Nach Möglichkeit stellen wir einen Parkplatz am Gelände zur Verfügung. Der*die Portier*in wird Sie bei der Einfahrt anweisen.
Rückfragen & Kontakt
Wiener Gesundheitsverbund – Klinik Hietzing -
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Telefon: +436648580683
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