FPÖ-Schnabel: „ÖVP hintergeht erneut Bauern – nur FPÖ ist für Landwirte“

Sankt Pölten (OTS) -

„Bei der Abstimmung am Mittwoch im Europäischen Parlament über die Begutachtung des umstrittenen Mercosur-Abkommens durch den Europäischen Gerichtshof hat die ÖVP einmal mehr gezeigt, dass sie mit einer ehemaligen Bauernpartei nichts mehr zu tun hat“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel das Abstimmungsverhalten der fünf ÖVP-Abgeordneten. Denn: Vier von fünf ÖVP-Abgeordneten stimmten gegen die Begutachtung.

„Und just Lukas Mandl, der in der Vergangenheit betont hatte, dass die Landwirtschaftsbedingungen auch in Zukunft stimmen müssten, stellte sich mit seiner Stimme gegen eine rechtliche Prüfung“, wundert sich Schnabel.

„Alle sechs FPÖ-Abgeordneten stimmten indes dafür. Vier ÖVP-Abgeordnete dagegen. Dieses Verhalten lässt keine Zweifel mehr, dass die neue Bauernpartei nicht mehr ÖVP, sondern FPÖ heißt“, schließt FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel.