FPÖ – Litzke: „ÖH Uni Wien missbraucht Pflichtbeiträge für linksextreme Vernetzung!“

Wien (OTS) -

Mit Empörung reagierte FPÖ-Studentensprecher NAbg. Manuel Litzke auf einen aktuellen Instagram-Post der ÖH Uni Wien, in dem ein sogenannter „Rechtshilfe-Workshop mit der Roten Hilfe“ beworben wird. Die Rote Hilfe ist eine seit Jahren umstrittene Organisation aus dem linksextremen Spektrum, die wiederholt durch Nähe zu mutmaßlich gewaltbereiten Gruppierungen aufgefallen sei.

„Es ist absolut inakzeptabel, dass die ÖH Uni Wien Pflichtbeiträge von Studenten dafür verwendet, um linksextreme Strukturen zu unterstützen und politisch einseitige Veranstaltungen zu organisieren“, stellte der FPÖ-Studentensprecher klar. „Die ÖH hat den gesetzlichen Auftrag, alle Studierenden zu vertreten – nicht, sie politisch zu indoktrinieren oder extremistischen Organisationen eine Bühne zu bieten.“

Besonders problematisch sei, dass der Workshop explizit im „politischen Kontext“ stattfinden soll und gemeinsam mit der Roten Hilfe Wien organisiert wird. „Hier geht es offensichtlich nicht um neutrale Rechtsinformation, sondern um die Vorbereitung auf Auseinandersetzungen mit politisch Andersdenkenden“, so der FPÖ-Studentensprecher weiter.

Litzke forderte eine sofortige Offenlegung aller finanziellen und organisatorischen Verflechtungen zwischen der ÖH Uni Wien und extremistischen Organisationen und forderte die SPÖ-Bundesministerin Holzleitner auf, endlich einzuschreiten und sich linksextremer Gewalt an den Universitäten wirksam entgegenzustellen. „Studenten haben ein Recht darauf, dass ihre Beiträge für Service, Beratung und Interessenvertretung verwendet werden und nicht für ideologische Experimente der linken ÖH-Funktionäre.“

Abschließend hielt der FPÖ-Studentensprecher fest: „Wer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wirklich ernst nimmt, darf keine Nähe zu linksextremen Organisationen pflegen. Die ÖH Uni Wien muss sich endlich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.“