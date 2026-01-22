Lehner: SVS-Vorsorgeprogramm „Gesundheits-Check Junior“ mit Vorbildwirkung

Wien (OTS) -

„Der Gesundheits-Check Junior der SVS ist ein umfassendes, standardisiertes Vorsorgeprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren, um zielgerichtet und frühzeitig mögliche gesundheitliche Probleme und Risiken zu entdecken und diese erfolgreich behandeln zu können. Die SVS hat den Gesundheits-Check Junior vor zehn Jahren bundesweit ausgerollt und damit ihre Pionierrolle als Vorsorgeträger gefestigt“, sagt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), und ergänzt: „Dass nun der Gesundheits-Check Junior von der Ärztekammer als Vorbild-Programm zitiert wird, unterstreicht die Position der SVS in der Präventionstransformation.“

Der Gesundheits-Check Junior wird von Allgemeinmedizinern und Fachärzten für Kinder- und Jugendheilkunde angeboten. Im Rahmen der ärztlichen Anamnese werden zunächst gesundheitsrelevante Informationen gemeinsam mit den Eltern erhoben. Dazu zählen aktuelle Gesundheitsprobleme wie Allergien, Hauterkrankungen, Diabetes oder Dauermedikation, aber auch bereits durchgemachte Infektionserkrankungen wie Keuchhusten, Mumps, Masern, Röteln, Bronchitis oder Angina. Außerdem werden der Impfstatus und vergangene Operationen erfasst sowie Erkrankungen (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zuckerkrankheit, Asthma, Krebserkrankungen, seelische Erkrankungen) von Familienangehörigen abgefragt. In weiterer Folge werden gesundheitsrelevante Faktoren (z. B. Größe, Gewicht, BMI, Blutdruck) durch eine ärztliche Untersuchung erhoben. Bewegungsapparat, Körperhaltung und Entwicklung im Allgemeinen sowie Hören, Sehen, Zähne, Hals, Herz, Lunge und Bauch im Speziellen werden auf Auffälligkeiten geprüft. Zudem werden das Ess- und Medienverhalten sowie die Bereiche Schule und Familie hinsichtlich Auffälligkeiten und Erfahrungen mit Alkohol, Nikotin und Drogen erhoben. Der Gesundheits-Check Junior dauert durchschnittlich 30 Minuten.

Das erste Pilotprojekt zum Gesundheits-Check Junior wurde bereits 2013 entwickelt. Rund 16.000 Kinder und Jugendliche absolvieren dieses Programm jährlich. Mit dem 100-Euro-Vorsorgebonus konnte die SVS die Teilnehmerzahl im Jahr 2023 um 111 Prozent erhöhen. „Der Gesundheits-Check Junior dient der frühzeitigen Erkennung von Gesundheitsrisiken und ermöglicht fachliche Unterstützung in wichtigen Entwicklungsphasen wie der Einschulung oder Pubertät. Ziel ist es, bereits im Kindesalter ein Bewusstsein für gesunde Ernährung, Bewegung und den gesunden Körper zu schaffen“, so Lehner abschließend.