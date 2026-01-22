„Das Gespräch“ zum Thema „Gefährlich abhängig: Wie viel Macht hat Trump über uns?“

Wien (OTS) -

Von Smartphones über Arbeitsplätze bis hin zu Medikamenten und Militärhubschraubern: Diese Beispiele zeigen, wie stark Österreich von den USA abhängig ist – und damit auch von Donald Trumps Unberechenbarkeit. Welche Macht haben seine Entscheidungen über unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand und unsere Sicherheit? Und gibt es einen Weg aus der Abhängigkeit von amerikanischen Digital- und Rüstungskonzernen, Finanz- und Geheimdiensten? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 25. Jänner 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:



Wolfgang Hattmannsdorfer

Wirtschaftsminister, ÖVP



Sandra Navidi

deutsch-amerikanische Unternehmensberaterin



Franz-Stefan Gady

Sicherheitsexperte