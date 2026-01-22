  • 22.01.2026, 14:28:02
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AVISO/BMWKMS: Di., 27.01.2026 – Vorstellung des österreichischen Beitrags zur Internationalen Architekturbiennale 2027 in Venedig

Wien (OTS) - 

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag, 27.01.2026 um 10:00 Uhr, stellt Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler gemeinsam mit Architekt Nikolaus Gartner als Vertreter der Jury sowie dem designierten Projektteam den Österreich-Beitrag für die 20. Internationale Architekturbiennale in Venedig vor.

Wir laden Medienvertreter:innen sehr herzlich dazu ein.

Wann: Dienstag, 27.01.2026 um 10:00 Uhr
Wo: Architekturzentrum Wien, im Podium (Saal hinter Ausstellungshalle 2/rechts), Museumsplatz 1, 1070 Wien

Die Pressekonferenz wird zusätzlich via Livestream unter www.bmwkms.gv.at übertragen.

Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter: [email protected]

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at

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