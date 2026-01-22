- 22.01.2026, 14:28:02
- /
- OTS0128
AVISO/BMWKMS: Di., 27.01.2026 – Vorstellung des österreichischen Beitrags zur Internationalen Architekturbiennale 2027 in Venedig
Im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag, 27.01.2026 um 10:00 Uhr, stellt Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler gemeinsam mit Architekt Nikolaus Gartner als Vertreter der Jury sowie dem designierten Projektteam den Österreich-Beitrag für die 20. Internationale Architekturbiennale in Venedig vor.
Wir laden Medienvertreter:innen sehr herzlich dazu ein.
Wann: Dienstag, 27.01.2026 um 10:00 Uhr
Wo: Architekturzentrum Wien, im Podium (Saal hinter Ausstellungshalle 2/rechts), Museumsplatz 1, 1070 Wien
Die Pressekonferenz wird zusätzlich via Livestream unter www.bmwkms.gv.at übertragen.
Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter: [email protected]
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport
Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit
+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ODS