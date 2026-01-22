„Sport am Sonntag“ live aus Kitzbühel: Das Ski-Spektakel zwischen Ausnahmezustand und Normalität

Wien (OTS) -

Ernst Hausleitner berichtet in „Sport am Sonntag“ am 25. Jänner 2026 um 18.00 Uhr in ORF 1 live aus Kitzbühel über „Kitzbühel 2026 – Das Ski-Spektakel zwischen Ausnahmezustand und Normalität“.



Wenn Kitzbühel zum Zentrum der Skiwelt wird und auf der Streif Legenden entstehen, bleibt der Ort dennoch Lebensraum. Wie erleben die Anwohnerinnen und Anwohner die spektakulären Hahnenkammrennen – und was sagt eigentlich der Pfarrer dazu? Der Perspektivenwechsel mit Ernst Hausleitner und Benjamin Raich.