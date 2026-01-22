SPÖ-Herr zu Hochseeschutz-Übereinkommen: Österreich übernimmt Verantwortung für den Schutz der Weltmeere

Wien (OTS) -

SPÖ-Umweltsprecherin und stv. Klubobfrau Julia Herr begrüßt den aktuellen Ministerratsbeschluss zur Ratifikation des Hochseeschutz-Übereinkommens (BBNJ) ausdrücklich: „Mit diesem Abkommen setzen wir ein starkes Zeichen für den Schutz der Meere. Erstmals gibt es einen verbindlichen völkerrechtlichen Rahmen für zwei Drittel der Ozeane. Das ist ein historischer Schritt für die globale Biodiversität und den Klimaschutz.“ ****

Herr betont die Bedeutung auch für Österreich als Binnenland: „Gesunde Ozeane sind unverzichtbar für Klima, Ernährungssicherheit und Lebensgrundlagen weltweit. Mit der Ratifizierung tragen wir Verantwortung über unsere Grenzen hinaus und stärken gleichzeitig die österreichische Forschung in der Meeresbiologie.“

Besonders wichtig seien die Instrumente des Abkommens: „Schutzgebiete auf der Hochsee, verpflichtende Umweltprüfungen, faire Regeln für den Zugang zu marinen genetischen Ressourcen sowie Kapazitätsaufbau und Technologietransfer sind zentrale Schritte für nachhaltigen und gerechten Meeresschutz.“

Abschließend erklärt Herr: „Jetzt kommt es auf das Parlament an, das Abkommen zügig zu bestätigen. Österreich sollte von Anfang an aktiv mitgestalten und eine starke Stimme in der internationalen Umweltpolitik einnehmen.“ (Schluss) eg/ls