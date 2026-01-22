FPÖ – Brückl: „Während Gewalt und Chaos an Schulen zunehmen, kassieren rot-schwarze System-Funktionäre Luxus-Zulagen“

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik am Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst und am neuen Zulagensystem für freigestellte Personalvertreter übte heute der Bildungssprecher der FPÖ NAbg. Hermann Brückl. Während Lehrerinnen und Lehrer täglich mit zunehmender Gewalt, Disziplinlosigkeit und massivem Leistungsdruck konfrontiert seien, würden rot-schwarze Funktionäre mit neuen Zulagen belohnt.

„In den Klassen eskalieren Gewalt, Mobbing und Respektlosigkeit, Lehrer sind überlastet und allein gelassen – und die Regierung spart bei jenen, die den Laden am Laufen halten“, so Brückl. Für 2026 gebe es zunächst gar keine Gehaltserhöhung, über drei Jahre hinweg lediglich ein durchschnittliches Plus von rund 1,5 Prozent.

Gleichzeitig seien im Zuge der Dienstrechtsnovelle neue Zulagen für freigestellte Personalvertreter beschlossen worden. Medienberichten zufolge könnten diese Zulagen mehrere tausend Euro pro Monat ausmachen und Bruttogehälter von bis zu 9.000 Euro ermöglichen. „Wer nicht im Klassenzimmer steht, sondern im System rot-schwarzer Machtzirkel sitzt, wird belohnt – wer täglich mit Problemklassen, Gewalt und Leistungsdruck kämpft, wird abgespeist“, kritisierte Brückl.

„Besonders problematisch ist die fehlende Transparenz, selbst Behörden sprechen von einer komplizierten Berechnung und können die tatsächlichen Kosten nicht klar beziffern. Das ist ein Selbstbedienungssystem fern jeder schulischen Realität“, so Brückl.

Abschließend forderte der FPÖ-Bildungssprecher eine klare Schwerpunktsetzung: „Statt System-Funktionäre zu füttern, braucht es spürbare Entlastungen für Lehrer, mehr Disziplin an Schulen und echte Maßnahmen gegen Gewalt. Alles andere ist Bildungspolitik gegen unsere Kinder.“