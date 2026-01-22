„Gute Nacht Österreich“ über Grundwehrdienst, Kommunikationsproblem der Regierung und Trumps lukrative Geschäfte

Wien (OTS) -

Grundwehrdienst, ja. Aber wie lange? Das ist die Frage, die jetzt die Koalitionspartner nach den Ergebnissen der Wehrdienstkommission beantworten müssen. Peter Klien prüft in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 23. Jänner 2026, um 23.10 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON die möglichen Varianten und spricht dazu auch mit seinem Studiogast Alfred Dorfer.

Die Regierung hat bereits alle Hände voll zu tun, um die vor Kurzem angekündigten Reformen umzusetzen. Was das konkret bedeutet, bleibt allerdings oft ein Rätsel. Parteispitzen und Minister verlieren sich in Pressekonferenzen in Details und bringen wenig auf den Punkt. Peter Klien widmet sich dem Kommunikationsproblem der Regierung, wie etwa bei der Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Dazu meldet sich auch „Gute Nacht Österreich“-Reporter Walter Pflanzl live aus einem Supermarkt.

Seit einem Jahr ist Donald Trump wieder Präsident der USA. In dieser Zeit hat er nicht nur die Weltordnung auf den Kopf gestellt, sondern auch seine eigenen Taschen reichlich gefüllt. „Gute Nacht Österreich“ wirft einen Blick auf die Geschäfte des „Dealmakers“, die ihm und seiner Familie in nur zwölf Monaten einen gigantischen Vermögenszuwachs gebracht haben.