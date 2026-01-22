Schließung der „School of Champions“ macht Jungstars am 26. Jänner in ORF 1 zu schaffen

Wien (OTS) -

Das Internat ist geschlossen – aber aufgeben ist für die Nachwuchs-Skifahrer:innen der „School of Champions“ am Montag, dem 26. Jänner 2026, ab 20.15 Uhr in ORF 1 in einer neuen Doppelfolge der dritten Saison (alle Episoden bereits jetzt auf ORF ON) keine Option. Der Schock ist groß, doch eines steht fest: Es muss weitergehen – wenn auch nicht für alle auf derselben Piste. Aus Freunden werden Rivalen und die „Champions“ müssen sich entscheiden, wo bzw. bei wem ihre Prioritäten liegen.

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Folge 5 (Montag, 26. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1, bereits jetzt auf ORF ON)

Der Kater-Tag nach der Party: Kopfweh und Abrissarbeiten. Dani (Emilia Warenski) trifft eine folgenschwere Entscheidung, ohne ihre Freunde zu informieren. Nikki (Imre Lichtenberger) kämpft um einen Platz im Ski-Austria-Kader, während das restliche Team mit der Schließung der Akademie hadert. Luca (Mikka Forcher) verweigert die Rückkehr nach Hause, was Dani mehr trifft, als sie sich eingestehen will. Die Kids haben einen nicht ungefährlichen Plan, wo sie ihr Base Camp aufschlagen könnten. Beim Champions Cup treffen Dani und ihre ehemaligen Freunde erstmals als Rivalen aufeinander.

Folge 6 (Montag, 26. Jänner, 21.05 Uhr, ORF 1, bereits jetzt auf ORF ON)

Georg (Moritz Uhl) eilt nach München, als er erfährt, dass seine Mutter Jutta (Dorothee Hartinger) nach einer Medikamenten-Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Währenddessen verarbeitet das Team die bittere Niederlage im Champions Cup – besonders Nawal (Luna Mwezi), die mit ihrer Leistung mehr als unzufrieden ist. Luca fühlt sich von Fabienne (Nadja Sabersky) angezogen, doch so ganz egal ist ihm Dani noch immer nicht. Nikki startet sein erstes Training bei Ski Austria, doch sein Selbstbewusstsein ist nach einem Trainingslauf im Keller. Sein Olympia-Ziel scheint unrealistischer denn je.

Die dritte Staffel von „School of Champions“ ist eine Produktion von Superfilm in Koproduktion mit ORF und BR, gefördert von FISA+ und Land Salzburg.

„School of Champions“ auf ORF ON streamen

Alle neuen Folgen der dritten Saison von „School of Champions“ können schon jetzt auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die Staffeln eins und zwei zum Wiedersehen zur Verfügung stehen.