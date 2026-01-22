Tag der Elementarpädagogik: Wertschätzung für jene, die die Zukunft unserer Kinder gestalten

St. Pölten (OTS) -

Anlässlich des Tages der Elementarpädagogik am 24. Jänner möchten wir als NÖAAB allen Elementarpädagoginnen und -pädagogen im niederösterreichischen Landesdienst für ihre herausragende und unverzichtbare Arbeit danken.

Elementarpädagoginnen und -pädagogen leisten täglich weit mehr als Betreuung: Sie begleiten Kinder in einer entscheidenden Lebensphase, fördern ihre sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten und legen damit das Fundament für Bildungsbiografien und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit großem Engagement, hoher fachlicher Kompetenz und viel persönlichem Einsatz schaffen sie Orte der Geborgenheit, der Neugier und des Lernens.

„Die Arbeit unserer Elementarpädagoginnen und -pädagogen ist von unschätzbarem Wert – für jedes einzelne Kind, für die Familien und für unsere gesamte Gesellschaft. Sie übernehmen Verantwortung, geben Orientierung und schenken Vertrauen. Dafür gebührt ihnen unser aufrichtiger Dank und unsere Anerkennung“, betont Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

Auch der Obmann der Landespersonalvertretung und NÖAAB-Obfrau-Stellvertreter Hans Zöhling unterstreicht die Bedeutung ihres Einsatzes: „Gerade im Landesdienst zeigt sich täglich, mit wie viel Professionalität und Herz unsere Elementarpädagoginnen und -pädagogen ihren Beruf ausüben. Sie sind eine tragende Säule unseres Bildungssystems. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, ihre Anliegen ernst zu nehmen und gute Rahmenbedingungen für ihre wertvolle Arbeit sicherzustellen.“

„Der Tag der Elementarpädagogik ist Anlass, innezuhalten und Danke zu sagen – für die Geduld, die Fürsorge, die Fachlichkeit und den unermüdlichen Einsatz aller Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen in Niederösterreich. Ihre Arbeit prägt unserer Land – jeden Tag aufs Neue – für die beste Zukunft unserer Kinder,“ so Teschl-Hofmeister und Zöhling abschließend.