- 22.01.2026, 10:18:05
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REMINDER: AVISO: Harte und gerechte Asylpolitik – Bilanz 2025
Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner, Generaldirektor Franz Ruf und BFA-Direktor Gernot Maier, 23. Jänner 2026, 10:30 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und der Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), Gernot Maier, präsentieren am 23. Jänner 2026 um 10:30 Uhr bei einer Pressekonferenz die Ergebnisse einer harten und gerechten Asylpolitik – die asylrechtliche Jahresbilanz 2025.
Wann: 23. Jänner 2026, 10:30 Uhr
Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3f2u9rv6
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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