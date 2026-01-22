REMINDER: AVISO: Harte und gerechte Asylpolitik – Bilanz 2025

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und der Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), Gernot Maier, präsentieren am 23. Jänner 2026 um 10:30 Uhr bei einer Pressekonferenz die Ergebnisse einer harten und gerechten Asylpolitik – die asylrechtliche Jahresbilanz 2025.

Wann: 23. Jänner 2026, 10:30 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3f2u9rv6