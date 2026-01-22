  • 22.01.2026, 10:18:05
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REMINDER: AVISO: Harte und gerechte Asylpolitik – Bilanz 2025

Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner, Generaldirektor Franz Ruf und BFA-Direktor Gernot Maier, 23. Jänner 2026, 10:30 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und der Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), Gernot Maier, präsentieren am 23. Jänner 2026 um 10:30 Uhr bei einer Pressekonferenz die Ergebnisse einer harten und gerechten Asylpolitik – die asylrechtliche Jahresbilanz 2025.

Wann: 23. Jänner 2026, 10:30 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3f2u9rv6

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

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