  • 22.01.2026, 08:59:03
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MCI erneut als „Top Company“ ausgezeichnet

Die Unternehmerische Hochschule® zählt im kununu-Ranking zu den Top 5 % der bestbewerteten Arbeitgeber im deutschsprachigen Raum

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® ist "Top Company 2026" ©MCI/Aaron Heimerl
Innsbruck (OTS) - 

Erneute Auszeichnung für gelebte Unternehmenskultur: Das MCI wurde auch in diesem Jahr als „kununu Top Company“ prämiert und zählt damit weiterhin zu den Top 5 % der bestbewerteten Arbeitgeber im deutschsprachigen Raum.

Das begehrte Siegel wird ausschließlich an Unternehmen vergeben, die auf der Online-Plattform kununu von Mitarbeitenden kontinuierlich positiv bewertet werden und einen durchschnittlichen Bewertungsscore von mindestens 3,8 Punkten erzielen. Das MCI liegt mit mehr als 4 Punkten nicht nur deutlich über dem Durchschnitt, sondern auch klar über dem Branchenschnitt im Bereich Bildung (3,6 Punkte).

Laut den Bewertungen überzeugt das MCI als Arbeitgeber insbesondere durch ein professionelles Bewerbungsverfahren, vielfältige Benefits und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kollegialen Umfeld. Auch das Vertrauen in die Mitarbeitenden sowie das gelebte Bewusstsein für Impact, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung werden besonders hervorgehoben.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als Top Company, die zum Ausdruck bringt, dass unsere Kultur, die auf Teamspirit, Internationalität, Innovation und Gestaltungsmöglichkeiten setzt, täglich gelebt wird“, so Brigitte Auer, Leiterin Qualitätsmanagement, Personalentwicklung & Recruiting am MCI.

„Diese Anerkennung bestätigt, dass unser großes Engagement nicht nur in Lehre, Forschung und Weiterbildung, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird. Dabei leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung und Innovationskraft unseres Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts“, betont MCI Rektor Andreas Altmann.

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