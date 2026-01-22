FCG-Deckenbacher: Steuerliche Entlastung bei Überstunden und Feiertagsarbeit stärkt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Wien (OTS) -

„Die Neuregelung der steuerlichen Entlastung bei Überstunden und Feiertagsarbeit ist ein wichtiger Schritt für all jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bereit sind mehr zu leisten“, betont FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Abg.z.NR Romana Deckenbacher anlässlich der aktuellen Beschlussfassung im Nationalrat. Die Maßnahme sorge dafür, dass zusätzlicher Einsatz spürbar im Geldbörsel ankomme und Leistung wieder stärker anerkannt werde.

Konkret bleiben die Zuschläge für die ersten 15 im Monat geleisteten Überstunden steuerfrei, mit einem Freibetrag von bis zu 170 Euro monatlich. Auch bei der Feiertagsarbeit gebe es eine deutliche Verbesserung: Das Entgelt für tatsächlich geleistete Feiertagsarbeit wird wieder als steuerlicher Zuschlag behandelt, bis zu 400 Euro bleiben steuerfrei.

Abschließend unterstreicht die FCG-Bundesvorsitzende: „Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten braucht es Maßnahmen, die arbeitende Menschen stärken. Diese Regelung ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Fairness für Beschäftigte und ein klares Signal an jene, die Verantwortung übernehmen und zusätzliche Leistung erbringen.“