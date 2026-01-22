  • 22.01.2026, 07:09:32
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AVISO: Bundesheer präsentiert „Risikobild 2026 – Ende der Ordnung?“

Wien (OTS) - 

Am Montag, dem 26. Jänner, findet die Präsentation zum Risikobild 2026 im Raiffeisen-Forum Wien statt. Die Abteilung Verteidigungspolitik und Strategie des Bundesministeriums für Landesverteidigung lädt zu einer Informationsveranstaltung ein, die einen umfassenden Überblick über das Risikobild Österreichs für die kommenden zwölf bis 18 Monate bietet. Nach der Begrüßung durch die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Präsentation des Risikobildes durch Generalmajor Ronald Vartok folgt eine Paneldiskussion.

Dabei werden die Lage auf nationaler, europäischer sowie internationaler Ebene und die potenziellen Auswirkungen für Österreich sowie das Bundesheer beleuchtet. Der Generalsekretär des Bundesministeriums für Landesverteidigung, Dr. Arnold Kammel, wird abschließend die verteidigungspolitischen Ableitungen für Österreich skizzieren.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis am 26. Jänner, um 08:00 Uhr, unter +43 (0) 664-622-1005 bzw. [email protected], ersucht.

Zusätzlich wird die Veranstaltung per Livestream unter https://youtube.com/live/emuTqKtshWk übertragen.

Ablauf:
10:00 Uhr Beginn der Veranstaltung
Paneldiskussion mit

  • Daniel Möckli,
  • Ulrike Franke,
  • Elisabeth Hoffberger-Pippan
  • und Chef des Generalstabs General Rudolf Striedinger.

12:00 Uhr voraussichtliches Ende
Die Publikation erhalten Besucher bei der Veranstaltung.

Zeit & Ort:
Treffpunkt ab 09:30 Uhr im Foyer des Raiffeisen Forums, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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