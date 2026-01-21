AVISO: Einladung zur 1. NEOS-Mandatsträger:innenkonferenz. Sa, 24.01., 10:30 Uhr

Wien (OTS) -

Am Samstag, 24. Jänner 2026, lädt NEOS-Klubobmann Yannick Shetty die NEOS-Abgeordneten aus Nationalrat, Bundesrat, EU-Parlament, Landtagen sowie die Klubdirektor:innen zur ersten Mandatsträger:innenkonferenz nach Wien ein. In der medienöffentlichen Eröffnung werden NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger und Klubobmann Yannick Shetty einen Ausblick auf die gemeinsame Linie geben sowie auf die Reformvorhaben in den kommenden Monaten eingehen.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Termin für Medien:

Einlass 10:10 Uhr

Beginn 10:30 Uhr

Lokal 8, 3.OG, Parlament

Dr. Karl Renner Ring 3

1010 Wien

AVISO: Einladung zur 1. NEOS-Mandatsträger:innenkonferenz

Datum: 24.01.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Lokal 8, 3.OG, Parlament

Dr. Karl Renner Ring 3

1010 Wien