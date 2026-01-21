- 21.01.2026, 15:02:02
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AVISO: Einladung zur 1. NEOS-Mandatsträger:innenkonferenz. Sa, 24.01., 10:30 Uhr
mit Beate Meinl-Reisinger und Yannick Shetty
Am Samstag, 24. Jänner 2026, lädt NEOS-Klubobmann Yannick Shetty die NEOS-Abgeordneten aus Nationalrat, Bundesrat, EU-Parlament, Landtagen sowie die Klubdirektor:innen zur ersten Mandatsträger:innenkonferenz nach Wien ein. In der medienöffentlichen Eröffnung werden NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger und Klubobmann Yannick Shetty einen Ausblick auf die gemeinsame Linie geben sowie auf die Reformvorhaben in den kommenden Monaten eingehen.
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Termin für Medien:
Einlass 10:10 Uhr
Beginn 10:30 Uhr
Lokal 8, 3.OG, Parlament
Dr. Karl Renner Ring 3
1010 Wien
AVISO: Einladung zur 1. NEOS-Mandatsträger:innenkonferenz
Datum: 24.01.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Lokal 8, 3.OG, Parlament
Dr. Karl Renner Ring 3
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] ))
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