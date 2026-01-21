  • 21.01.2026, 15:01:33
  • /
  • OTS0131

Fachkräftemangel: Sparen bei Weiterbildung kostet Zukunft

ÖGB-Prischl: „Fehlende Qualifizierung schadet Menschen, Unternehmen und dem gesamten Wirtschaftsstandort“

Wien (OTS) - 

Der Fachkräftemangel ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis jahrelanger Versäumnisse. „Der aktuelle EY-Mittelstandsbarometer bestätigt, wovor auch der ÖGB seit Monaten warnt: Wenn nicht ausreichend in Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmer:innen investiert wird, verlieren Menschen ihre Chancen und Betriebe ihre Zukunft“, sagt ÖGB-Arbeitsmarktexperte Alexander Prischl. „Das schadet dem gesamten Wirtschaftsstandort“, so der Gewerkschafter. Besonders in Gesundheit, Tourismus und Bau braucht es gezielte Qualifizierung, leistbare Weiterbildung und gute Arbeitsbedingungen, damit Menschen im Beruf bleiben und sich weiterentwickeln können.

„Wer bei Aus- und Weiterbildung spart, schadet allen – den Arbeitnehmer:innen, den Unternehmen und am Ende dem gesamten Wirtschaftsstandort Österreich“, so Prischl. Investitionen in Qualifizierung sichern Jobs, stärken Betriebe und halten die Wirtschaft am Laufen. Der ÖGB fordert daher klare politische Maßnahmen und gezielte Investitionen sowie Zeit und Geld für die Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmer:innen und faire Bedingungen, damit ein gutes Leben für alle möglich bleibt.

Rückfragen & Kontakt

ÖGB Kommunikation
Mag. Barbara Kasper
Telefon: 0664/614 5221
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oegb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

ÖGB Kommunikation
Mag. Barbara Kasper
Telefon: 0664/614 5221
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oegb.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright