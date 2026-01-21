FPÖ Niederösterreich Stellungnahme zu aktuellem NÖN-Bericht

Sankt Pölten (OTS) -

FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits bezieht wie folgt Stellung zu einem NÖN-Artikel: „Die Vorwürfe sind abenteuerlich, nachdem die Medien längst wissen, dass ein diesbezügliches Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurde und die genannten Gegenstände nicht im Eigentum von Rene Schimanek standen. Dass die NÖN das Tatsachensubstrat weglässt oder auch ganz bewusst nicht darüber berichtet, wundert uns schon gar nicht mehr, zeigt aber auch den Zustand des Blattes.“

Der FPÖ Niederösterreich Landesparteisektretär weiter: „Zum laufenden Verfahren, das sich auf die Parte des verstorbenen Vaters stützt, wird die rechtliche Bewertung bei Gericht erfolgen. Alleine schon die Annahme, dass eine Parte vom damals um seinen Vater trauernden Sohn als einschlägige Propaganda missbräuchlich verwendet worden sein soll, sagt viel über die Anklage aus.“