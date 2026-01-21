WB-Graf: Steuerfreie Überstundenzuschläge stärken Leistung und Betriebe

Wien (OTS) -

Die beschlossene Steuerbefreiung von Überstundenzuschlägen ist ein wichtiges Signal für Leistung, Einsatzbereitschaft und jene Betriebe, die täglich flexibel auf Auftragsspitzen reagieren müssen. Dieser Erfolg ist das direkte Ergebnis des konsequenten Einsatzes des Wirtschaftsbundes: Wir haben uns für die Fleißigen eingesetzt und die Verlängerung der steuerfreien Überstundenzuschläge von 15 Überstunden sowie des Freibetrags von bis zu 170 Euro erreicht.

„In vielen Branchen sind Überstunden betriebliche Realität – sei es wegen Fachkräftemangel, saisonaler Spitzen oder hoher Nachfrage“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf. „Wenn sich mehr Einsatz wieder spürbar lohnt, ist das fair gegenüber den Beschäftigten und hilft Betrieben, handlungsfähig zu bleiben.“

Die Regelung bringt mehr Netto für Leistung, schafft Rechtssicherheit und reduziert unnötige Komplexität in der Lohnverrechnung. „Das ist ein klarer Anreiz für Einsatzbereitschaft und ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Wirtschaftsstandorts. Wer Überstunden- und Feiertagsarbeit macht, darf nicht steuerlich bestraft werden. Der Wirtschaftsbund bleibt auch weiterhin die verlässliche Stimme der Fleißigen, damit sich Leistung lohnt und Betriebe stark bleiben“, so Graf.