  • 21.01.2026, 13:53:32
  • /
  • OTS0118

FPÖ – Pracher-Hilander: „Chancengleichheit braucht klare politische Entscheidungen und keinen Ausbau der Ganztagsschulen“

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der heutigen Sitzung des Nationalrats nahm die freiheitliche Abgeordnete Mag. Katayun Pracher-Hilander in der Bildungsdebatte Stellung zur Frage der Chancengleichheit im Schulbereich und stellte klar, dass es für Chancengleichheit keinen Ausbau von Ganztagsschulen braucht.

„Chancengleichheit bedeute vielmehr, dass alle heutigen schulpflichtigen Kinder vergleichbare Rahmenbedingungen wie jene Schüler, die vor 2015 schulpflichtig waren, vorfinden. Also vor Beginn der unkontrollierten Zuwanderung samt importierter Probleme. Schule müsse wieder ein Ort der Wissensvermittlung sein und dürfe nicht länger ein Ort sein, an dem versucht wird politische Fehler zu korrigieren“, so Pracher-Hilander.

Besonders betonte Pracher-Hilander die zentrale Rolle der deutschen Sprache als unverzichtbar: Die Beherrschung der Unterrichtssprache sei eine nicht verhandelbare Grundlage für einen erfolgreichen Unterricht und dürfe nicht zur Disposition stehen. Ebenso unterstrich sie, das Recht der einheimischen Schüler auf christlich - kulturelle Feierlichkeiten und Veranstaltungen in pädagogischen Einrichtungen.

Abschließend hielt Pracher-Hilander fest, die selbst dreifache Mutter und Großmutter ist, dass echte Chancengleichheit nicht durch strukturelle Maßnahmen erreicht werden würde, sondern dass wahre Chancengleichheit nur durch politische Entschlossenheit – mit Fokus auf den Schutz der Rechte der einheimischen Bevölkerung und jener die sich integriert haben oder integrationswillig sind – erreicht werden kann.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright