  • 21.01.2026, 13:34:02
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Voglauer/Lackner/Grüne: Herkunftskennzeichnung ist dringend notwendig – ÖVP scheitert weiter an sich selbst

Wien (OTS) - 

„Wenn die ÖVP sich selbst auffordert, etwas zu tun, ist das schon mehr als bezeichnend. Seit Jahren scheitert die Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie am Wirtschaftsbund und der Wirtschaftskammer und gleichzeitig simulieren die Bauernbündler Aktionismus. Wenn sie nun schon wieder gegenüber dem Wirtschaftsflügel einknicken, wirkt das schon sehr wie ein Verrat an den heimischen Bäuerinnen und Bauern“, kommentiert die Landwirtschaftssprecherin der Grünen, Olga Voglauer, die jüngsten PR-Aktionen des Bauernbunds.

Zuvor hatte Landwirtschaftsminister Totschnig eine EU-weite Herkunftskennzeichnung gefordert. Andreas Lackner, Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern, fordert: „Minister Totschnig und Bauernbund-Direktorin Weisl sollten ihre Energie besser in partei-interne Gespräche statt in Presseaussendungen stecken. Die österreichischen Bäuer:innen haben sich endlich Transparenz in der Gastronomie verdient.“

Die Grünen setzen sich seit langem für eine Herkunftskennzeichnung ein, wie Voglauer erinnert: „Zu unserer Regierungszeit wurde endlich – nach langen Ankündigungen vorangegangener Regierungen – die Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung umgesetzt. Und die Kantinen zeigen: Die Umsetzung ist machbar. Jetzt muss endlich die gesamte Gastronomie folgen.“

Voglauer verweist auf einen Antrag der Grünen im Nationalrat: „Wir haben bereits vor beinah einem Jahr einen Antrag zur Umsetzung der Herkunftskennzeichnung im Nationalrat eingebracht. Die Regierungsfraktionen haben ihn einfach nur vertagt. Es gibt hier keinerlei EU-rechtliche Hindernisse, das Einzige, was überwunden werden muss, ist der Widerstand innerhalb der ÖVP.“

Durch die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Abkommens hat sich die Dringlichkeit der Umsetzung einer Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie noch deutlich verschärft, betonen Voglauer und Lackner unisono: „Die Regierung hat sich überhaupt nicht vorbereitet, dabei sind jetzt dringend Maßnahmen erforderlich, um die negativen Folgen für die Bäuerinnen und Bauern abzufedern. Die Regierung muss nun endlich handeln und die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie einführen.“

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