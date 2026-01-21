FPÖ-Thau/-Keyl/-Alk: „Keine Belastungen für Vösendorfer Bürger“

Vösendorf/St. Pölten (OTS) -

„Die FPÖ Vösendorf steht zu ihrem Wort: Keine Belastungen für die Vösendorfer Bürger – dieses Versprechen aus dem Wahlkampf gilt weiterhin, insbesondere im Zusammenhang mit den Kurzparkzonen“, stellt FPÖ Vösendorf Gemeinderat Fraktionschefin Monika Alk klar.

Im Wahlkampf hatte die ÖVP noch eine rasche Parkraumbewirtschaftungs-Überarbeitung gefordert. „Jetzt scheint sie nichts mehr davon zu wissen und es bleiben nur leere Versprechen übrig“, so Alk weiter.

„Schluss mit dem aktuellen Kurzparkzonen-Fleckerlteppich und mit zusätzlichen Belastungen für die Vösendorfer Bevölkerung. Nun wird sich zeigen, ob SPÖ, V2000, NEOS und Grüne diesen Weg mitgehen oder die Autofahrer zur Kassa bitten“, kündigt Monika Alk einen Dringlichkeitsantrag der FPÖ Vösendorf zur Überarbeitung der Parkraumbewirtschaftung in der nächsten Gemeinderatssitzung an. Zudem: „Die Darstellung von Bürgermeisterin Gabriele Scharrer in der Gemeindemitteilung zur modernen Parkraumbewirtschaftung entspricht nicht den Tatsachen. Eine konstruktive und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit allen Fraktionen hat es nicht gegeben“, stellt Alk klar.

Auch NR FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann Harald Thau findet dazu klare Worte: „Die FPÖ zeigt vor, wie Parkraumbewirtschaftung funktioniert. Wir erteilen der Geldbeschaffungs-Masche eine klare Absage und präsentieren eine sinnvolle Lenkungsmaßnahme ganz im Sinne der Anrainer. Autofahrer sind keine Melkkühe.“

FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl meint dazu: „Das dreiste und unsoziale Abzocken der Autofahrer muss ein Ende haben – und die FPÖ bietet konkrete Lösungen an. Nur die FPÖ steht felsenfest auf der Seite der Autofahrer und der Bevölkerung.“