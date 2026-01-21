  • 21.01.2026, 11:41:02
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  • OTS0089

Klarstellung der Stadt Wien zum Weingut Cobenzl

Wien (OTS) - 

Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) ist für das Weingut Cobenzl zuständig und hält in seiner Verantwortung gegenüber dem Mitarbeiter*innen, den Kund*innen sowie der Öffentlichkeit ausdrücklich fest, dass der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb die kurzfriste Umstellung eines Teils der Rebflächen, nämlich jene am Bisamberg, weder verheimlicht noch missbräuchlich kommuniziert hat.

Im Rahmen einer standardmäßigen strengen Qualitätskontrolle war für die MA 49 der Einsatz chemischen Düngers nicht auszuschließen, was sogleich formal richtig der Landwirtschaftskammer Wien sowie der BIO-Zertifizierungsstelle gemeldet wurde. Damit konnte rechtzeitig sichergestellt werden, dass weder Wein falsch bezeichnet bzw. etikettiert noch als BIO-Wein in den Handel gebracht wurde.

Rückfragen & Kontakt

Günther Annerl
Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Telefon: +43 1 4000 49021
[email protected]

Florian Hutz
Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Tel.: +43 1 4000 49036
E-Mail: [email protected]
Web: wald.wien.gv.at

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