FPÖ – Haider: „Keine Rückschritte bei Fluggastrechten!“

Wien (OTS) -

„Bei den Rechten der Fluggäste darf es keine Rückschritte geben. Dafür werde ich mich persönlich in den bevorstehenden Verhandlungen einsetzen“, fordert der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider anlässlich der heutigen Abstimmung über die Rechte von Fluggästen im EU-Parlament.

Besonders zwei Punkte seien dabei wichtig:

Das Recht auf kostenlose Mitnahme eines kleinen Handgepäcks (sprich Rucksack oder Handtasche) und eines mittelgroßen Trolleys ohne Aufpreis müsse verankert werden.

Außerdem solle es eine automatische Entschädigung bei Verspätungen ab drei Stunden geben, ohne Aufweichung auf vier bis sechs Stunden, wie es der Rat bzw. die Airlines forderten.

„Die Vorstellungen des Parlaments, das die Fluggastrechte stärken will, und jener des Rates und der Fluglinien klaffen noch deutlich auseinander. Es wird deswegen ein längeres Vermittlungsverfahren geben“, erklärt Haider.

Insbesondere hinsichtlich der Ausnahmetatbestände, die als höhere Gewalt gelten, dürfe es keine Benachteiligung der Fluggäste geben. Insgesamt müssten die bestehenden Rechte gefestigt und modernisiert werden. Allerdings stünden die Fluglinien durch die immer strengeren Vorgaben der EU zur vermehrten Verwendung deutlich teurerer Nachhaltiger Flugkraftstoffe unter großem Preisdruck. Nachhaltige Flugtreibstoffe auf biologischer Basis kosteten mit 1,5 – zwei Euro pro Liter das drei- bis vierfache von herkömmlichem Flugkerosin (ca. 0,5 Euro/Liter), E-Fuels seien mit sechs Euro pro Liter sogar zwölfmal so teuer. Zusätzlich seien die Fluglinien der unsinnigen EU-CO2-Bepreisung ETS unterworfen. „Leistbares Fliegen für die Bürger wird es in Zukunft nur geben, wenn die unnötigen EU-Regeln zur Verwendung nachhaltiger Kraftstoffe abgeschafft oder zumindest massiv abgemildert werden. Wie auch bei der individuellen Mobilität bringen die Regeln des Green Deal massive Einschränkungen und Teuerungen mit sich“, schließt Haider.