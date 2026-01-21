„Fakt oder Fake“ mit einer ESC-Spezialausgabe

Wien (OTS) -

Mit dem zweiten Teil von „50 Shades of Schmäh“ eröffnet Alex Kristan am Freitag, dem 23. Jänner 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 den Freitagabend (auch auf ORF ON). In einer Song-Contest-Spezialausgabe machen sich Tom Neuwirth, Marianne Mendt und JJ um 21.20 Uhr Gedanken über „Fakt oder Fake“. Und bei „Was gibt es Neues?“ dreht sich um 22.25 Uhr alles um das Thema Punkte, wenn Herbert Steinböck, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Antonia Stabinger und Florian Scheuba bei Oliver Baier mit wilden Spekulationen über Gynäkologenwerkzeuge, Hundekotgreifer und Eierheber für beste Unterhaltung sorgen.

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„Alex Kristan: 50 Shades of Schmäh“ (2) (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Alex Kristan ist 50 geworden, oder wie der Optimist in ihm sagt: „Das erste Lebensdrittel ist vorbei.“ Und weil der Tatendurst trotzdem immer noch größer ist als der nächtliche Harndrang, nimmt er diesen „Runden“ zum Anlass, um sich mit einem neuen Soloprogramm zu beschenken. Denn wenn man sich von heute auf morgen plötzlich in der Zielgruppe 50+ als sogenannter Best Ager wiederfindet, hilft nur Schmäh gegen das Blei in den Beinen und das Silber in den Haaren. Angeblich soll ja 50 das neue 30 sein. Oder gilt das nur fürs Ortsgebiet? Auch wenn 22.00 Uhr das neue Mitternacht wird, muss die neue Hautpflege noch lange nicht Voltaren statt Nivea heißen. Genau an dem Scheitelpunkt im Leben, der sich zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden abspielt, stellt man sich die Frage, ob früher wirklich alles besser war – und wenn ja, warum nicht? Kurzsichtigkeit wird jetzt mit Weitblick kompensiert, und solange die Torte noch teurer ist als die Kerzen drauf, ist man ohnehin nicht alt. Und die Wahrheit ist: Er ist 42 netto, also exklusive Mehrwertsteuer. Älterwerden ist etwas sehr Schönes. Vor allem in Anbetracht der Alternative.

„Fakt oder Fake“ (21.20 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

In dieser Song-Contest-Spezialausgabe fährt Clemens Maria Schreiner den Lautstärkeregler ganz nach oben – denn mit Tom Neuwirth, Marianne Mendt und JJ sitzen echte ESC-Kaliber im Studio. Und die bekommen einige höchst klingende Behauptungen serviert. Können etwa 60.000 feiernde Konzertbesucher:innen ein messbares Erdbeben auslösen – also quasi Applaus mit Richterskala? Hilft Detox dem Körper wirklich beim Entgiften oder ist das Marketing in Smoothieform? Und stimmt es, dass wir uns auf Fotos manchmal besser gefallen als im Spiegel? Liegt das etwa am Licht oder an der Laune? Mit viel Augenzwinkern, Schmäh und interessanten Theorien ist diese Folge der absolute Hit – bei diesem Panel garantiert ohne schiefe Töne!

„Was gibt es Neues?“ (22.25 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Punkti, Punkti, Strichi, Strichi: Fertig ist die neueste „Was gibt es Neues?“-Folge zum Thema Punkte. Oliver Baier belohnt sein Rateteam mit getupften Goodies und will gleich zu Beginn wissen, was ein „Get Back Coach“ beruflich macht. Für Herbert Steinböck, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Antonia Stabinger und Florian Scheuba kein Problem, im Sport sind sie daheim. Im Aquarium ringen sie aber dann nach Luft. Denn warum für einen Mondfisch Kleidung an die Scheiben des Beckens geklebt wurde, stellt sie alle vor ein Rätsel. Ganz einfach und greifbar ist dafür das Ding dieser Woche. Die Runde landet nach wilden Spekulationen über Gynäkologenwerkzeuge, Hundekotgreifer und Eierheber schließlich bei der richtigen Lösung. Spoiler: Man kann es über einen Hamster stülpen. Die Promifrage kommt von Christoph Spörk, der wissen will, warum der Polarforscher Georg Balthasar Neumayer 6.500 Flaschen ins Meer werfen ließ. Humorvoll, schlagfertig und mit viel Wortwitz beweist das Rateteam erneut, dass bei „Was gibt es Neues?“ der Weg zur Lösung oft der unterhaltsamste Teil ist.