  • 21.01.2026, 08:51:02
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  • OTS0019

REMINDER: PK „Treibhausgasbilanz 2024 und erste Schätzung 2025“ mit Bundesminister Totschnig & Sektionschef Schneider

Wien (OTS) - 

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider präsentieren in einer Pressekonferenz aktuelle Zahlen und Hintergründe zur Treibhausgas Entwicklung.

Wann: Mittwoch, 21.01.2026 um 12:00 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100-606747
E-Mail: [email protected]

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