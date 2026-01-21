- 21.01.2026, 08:51:02
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REMINDER: PK „Treibhausgasbilanz 2024 und erste Schätzung 2025“ mit Bundesminister Totschnig & Sektionschef Schneider
Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider präsentieren in einer Pressekonferenz aktuelle Zahlen und Hintergründe zur Treibhausgas Entwicklung.
Wann: Mittwoch, 21.01.2026 um 12:00 Uhr
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)
Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100-606747
E-Mail: [email protected]
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