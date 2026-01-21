REMINDER: PK „Treibhausgasbilanz 2024 und erste Schätzung 2025“ mit Bundesminister Totschnig & Sektionschef Schneider

Wien (OTS) -

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider präsentieren in einer Pressekonferenz aktuelle Zahlen und Hintergründe zur Treibhausgas Entwicklung.



Wann: Mittwoch, 21.01.2026 um 12:00 Uhr



Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.