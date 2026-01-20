FPÖ - Guggenbichler: Ruck ist rücktrittsreif

Wien (OTS) -

„Postenschacher, Intransparenz und manipulierte Prozentdarstellungen haben in der Wirtschaftskammer Wien System“, erklärte der Wirtschaftssprecher der FPÖ Wien, LAbg. Udo Guggenbichler, im Zuge der heutigen Gemeinderatssitzung. Familiäre Verflechtungen und Machtkonzentration seien mit einer gesetzlichen Pflichtvertretung unvereinbar.

Besonders schwer wiegt die Diskrepanz zwischen den realen rund 25 Prozent Stimmenanteil des Wirtschaftsbundes bei der Kammerwahl 2025 und der öffentlich kolportierten Mehrheit von über 50 Prozent. „Diese Konstruktionen müssen vollständig offengelegt werden“, so Guggenbichler.

Für Guggenbichler ist klar: „Walter Ruck ist politisch nicht mehr tragbar. Es braucht seinen Rücktritt und volle Transparenz in der Wirtschaftskammer Wien!“