  • 20.01.2026, 16:00:32
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  • OTS0159

UNOS zu angekündigter Compliance-Prüfung der WKO: „Jetzt müssen aus Ankündigungen verbindliche Regeln werden“

Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher
Wien (OTS) - 

Nach aktuellen Berichten, wonach WKÖ-Präsidentin Martha Schultz Postenbesetzungen in der Wiener Wirtschaftskammer prüfen lassen und neue Compliance-Regeln erarbeiten will, sehen UNOS – Unternehmerisches Österreich ihre Forderungen bestätigt.

UNOS bedanken sich bei Martha Schultz für die rasche Reaktion und die Ankündigung, Postenbesetzungen prüfen zu lassen sowie neue Compliance-Regeln auf den Weg zu bringen. „Das ist ein wichtiges Signal für einen Neustart und zeigt, dass die neue Führung bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Entscheidend ist nun, ob daraus auch klare, verbindliche Regeln entstehen oder ob es bei symbolischen Ankündigungen bleibt“, erklärt UNOS Bundessprecher Michael Bernhard. „Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie dringend transparente Verfahren und wirksame Kontrollmechanismen gebraucht werden.“

UNOS fordern, dass die angekündigten Maßnahmen rasch konkretisiert werden. „Es braucht nachvollziehbare Kriterien für Posten- und Funktionsvergaben, klare Offenlegungspflichten und echte Compliance-Strukturen, die auch durchgesetzt werden“, so Bernhard. Denn: „Die Wirtschaftskammer muss wieder Vorbild für gute Governance werden. Das ist sie ihren Mitgliedern schuldig, die diese Organisation finanzieren.“

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