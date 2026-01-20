Parlament veröffentlicht neues Jugendbuch "Ben und die Demokratie"

Wien (PK) -

Mit "Ben und die Demokratie" gibt das Parlament ein neues Erklärbuch für junge Leserinnen und Leser der Sekundarstufe 1 heraus. Was ist Demokratie? Wer arbeitet in einem Parlament? Wie entsteht ein Gesetz? Diese und weitere Fragen werden im Buch behandelt. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures und Bundesratspräsident Markus Stotter präsentierten das Buch heute vor Schülerinnen und Schülern im Parlament. Zweiter Nationalratspräsident Peter Haubner war aus terminlichen Gründen verhindert. Die Buchpräsentation markierte den Auftakt für den Jahresschwerpunkt 2026 "teilhaben teilsein".

Schulklasse im Fokus des Jugendbuchs

Die zwölfjährige Schülerin Charlotte las ausgewählte Passagen aus "Ben und die Demokratie". Leserinnen und Leser lernen darin eine Schulklasse rund um Ben, Adele, Isabel, Mario und Milan kennen. In der Rahmenhandlung erleben die Jugendlichen im Alltag immer wieder Situationen, in denen Fragen zu Demokratie und Parlamentarismus auftauchen. Erklärkapitel beantworten diese Fragen mit kurzen Texten und Grafiken. Die Publikation ist eine Eigenproduktion der Parlamentsdirektion und erweitert das Demokratiebildungsangebot des Hohen Hauses. Ab heute ist es um 15 Ꞓ im Parlamentsshop erhältlich oder kann via E-Mail an [email protected] bestellt werden.

Parlamentsspitze über Demokratie und Teilhabe

Über die Demokratie seien schon zahlreiche Bücher geschrieben worden, sagte Nationalratspräsident Walter Rosenkranz in einem Gespräch mit der Parlamentsspitze unter der Moderation von Melanie Flicker, bekannt aus dem ORF-Kinder- und Jugendfernsehen. Wichtig sei, dass sich Demokratie überall abspiele, auch etwa bei Wahlen zu Klassen- oder Schulsprecherinnen bzw. -sprechern. Den anwesenden Schülerinnen und Schülern riet er, bei Themen dranzubleiben, die ihnen wichtig sind. Rosenkranz erläuterte auch, dass es neben den 183 Nationalratsabgeordneten und den 60 Bundesratsmitgliedern zahlreiche weitere Personen gibt, die im Parlament arbeiten. "Wenn alle Rädchen ineinandergreifen, funktioniert etwas so Großes wie Parlamentarismus und auch so etwas wie dieses tolle Buch", so Rosenkranz.

Bundesratspräsident Markus Stotter habe als Klassensprecher zum ersten Mal gespürt, was es heißt, sich für andere Menschen einzusetzen und ihren Alltag zu verbessern, erzählte er. Heute vertrete er im Bundesrat die Standpunkte der Regionen, erklärte er den Schülerinnen und Schülern. Weil die Zeiten und die Herausforderungen immer komplexer werden, könne man gar nicht früh genug mit Demokratiebildung anfangen, zeigte Stotter sich überzeugt. "Wir müssen junge Menschen davon überzeugen, dass Demokratie die beste Form ist, in der man leben und gestalten kann", so der Bundesratspräsident.

Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures sprach über die Repräsentation. Es sei wichtig, dass die 183 gewählten Abgeordneten zum Nationalrat so vielfältig seien wie die Bevölkerung, die sie vertreten. Deshalb würden im Parlament Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauengen zusammenkommen. Demokratie bedeute aber auch, respektvoll miteinander umzugehen und andere Meinungen zu akzeptieren, betonte Bures. Ihr Rat an die Schülerinnen und Schülern lautete: "Wenn ihr wo mitbestimmen dürft, macht davon Gebrauch!". Schließlich zähle in einer Demokratie jede Stimme.

Jahresschwerpunkt des Parlaments 2026

Unter dem Titel "teilhaben teilsein" rückt das Parlament die gesellschaftspolitische Teilhabe von jungen Menschen im heurigen Jahr in den Mittelpunkt. Gesetze, die heute gemacht werden, wirken sich direkt und am längsten auf junge Menschen aus. Das Parlament möchte sich insbesondere ihnen weiter öffnen und Einblicke in den Gesetzgebungsprozess gewähren. Mehr Informationen zum Jahresschwerpunkt 2026 finden Sie unter www.parlament.gv.at/jahresschwerpunkt. (Schluss) kar

HINWEIS: Fotos von der Buchpräsentation finden Sie im Webportal des Parlaments. Eine digitale Pressemappe mit weiteren Informationen finden Sie unter diesem Link.