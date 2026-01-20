Gerstorfer: „Der nächste Fall von Altersdiskriminierung“

Wien (OTS) -

Mit dem sogenannten „Regierungs-Lotto“ will die Bundesregierung künftig mehr Barumsätze in den Registrierkassen erfassen und so Steuerhinterziehung bekämpfen. Wer an der sogenannten „Beleg-Lotterie“ teilnehmen will, kann dies allerdings – wie schon bei anderen Regierungsaktionen – ausschließlich online tun. Für den Pensionistenverband Österreichs ist das „ein weiterer klarer Fall von Altersdiskriminierung“. PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer kritisiert:

„Schon wieder wird eine neue Maßnahme präsentiert, die Menschen ohne Internet-Zugang ausschließt. Ob Geräte-Retter-Prämie, Klima-Bonus oder nun das Regierungs-Lotto – die Bundesregierung setzt einseitig auf digitale Teilnahmeformen, ohne analoge Alternativen anzubieten. Damit werden viele ältere Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt online sind, schlicht ausgeschlossen.“

Für viele ältere Menschen sei das Internet nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. „Wer bei diesem Regierungs-Lotto mitmachen will, muss seinen Kassenbon online hochladen – wer das nicht kann, bleibt außen vor. Das ist diskriminierend und ungerecht“, betont die PVÖ-Präsidentin.

Pensionistenverband fordert analoge Teilnahmemöglichkeit

Gerstorfer fordert von der Bundesregierung, sofort analoge Alternativen zu schaffen: „Es darf nicht sein, dass das Glück nur im Internet zu finden ist. Eine Teilnahme per Post, telefonisch oder über Gemeindeämter und Bürgerservice-Stellen wäre leicht umzusetzen. Wenn die Regierung schon eine Lotterie startet, sollte sie allen Bürgerinnen und Bürgern die gleiche Chance geben – unabhängig davon, ob sie online sind oder nicht.“

Digitale Maßnahmen dürfen nicht ausgrenzen

Der Pensionistenverband erinnert daran, dass ein beträchtlicher Teil der älteren Generation weder über Internetzugang noch über die notwendige technische Ausstattung verfügt. „Wir begrüßen Digitalisierungsmaßnahmen, wenn sie das Leben einfacher machen – aber nicht, wenn sie Menschen ausschließen“, so Gerstorfer abschließend. (Schluss)



