Vizekanzler Babler: Berlinale 2026 – ein Rekordjahr für den österreichischen Film

Wien (OTS) -

Gleich zwölf, davon zehn bundesgeförderte, österreichische Filme feiern ab 12. Februar 2026 Weltpremiere bei den renommierten Internationalen Filmfestspielen Berlin (Berlinale). Der diesjährige Rekordauftritt bei dem prestigeträchtigen Festival stellt dabei die gesamte Bandbreite der österreichischen Filmlandschaft in ein internationales Licht.

Mit ROSE von Markus Schleinzer und THE LONELIEST MAN IN TOWN des Duos Tizza Covi und Rainer Frimmel sind gleich zwei Filme im Wettbewerb vertreten. Eine Gala ist der Weltpremiere der österreichischen Ko-Produktion DIE BLUTGRÄFIN von Ulrike Ottinger gewidmet. Ruth Beckermann (WAX & GOLD), Adrian Goiginger (VIER MINUS DREI) und Sebastian Brameshuber (LONDON) stellen ebenso neue Filme vor, wie die Experimentalfilmer Siegfried A. Fruhauf (FLIM FLAM) und Johann Lurf (FOREVER...FOREVER) sowie die Filmemacherin und Künstlerin Belinda Kazeem-Kamiński (Nursery Rhymes. (Holy) Water).

Georg Tiller präsentiert einen KI-Film (THE VALLEY WHERE LOAB LIVES). Mit dem Kurzspielfilm EIN UNFALL gelingt der Nachwuchsregisseurin Angelika Spangel der direkte Sprung von der Wiener Filmakademie in den Kurzfilmwettbewerb des Festivals, dort zu sehen ist auch YURAGIM von Varia Garib & Kirill Komar.

„Ich gratuliere und danke allen österreichischen Filmschaffenden, die uns diesen Erfolg bescheren! Der österreichische Film brilliert dort, wo er eine starke künstlerische Handschrift und Eigenständigkeit beweisen kann. Das wird sowohl international als auch beim heimischen Publikum geschätzt. Unsere Aufgabe als Kulturpolitik ist es, trotz schwierigster Budgetlage klare und verlässliche Rahmenbedingungen für den österreichischen Film zu schaffen; darum bemühen wir uns mit aller Kraft“, so Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler anlässlich dieses Erfolgs.

„Dieser außergewöhnliche Erfolg ist kein Zufall und keine Selbstverständlichkeit. Es ist eine unglaubliche Leistung unserer Filmschaffenden und auch das Ergebnis langfristig gedachter qualitätsorientierter Filmförderung“, verweist ÖFI-Direktor Roland Teichmann zugleich auf die strukturellen Rahmenbedingungen, die verlässlich und planbar gegeben sein müssen.

„Dieser Start ins Festivaljahr 2026 ist überwältigend. Die herausragende Präsenz der Vorjahre bei der Berlinale konnte noch einmal getoppt werden. Dass es den österreichischen Filmen gelungen ist, sich in einer beinharten Wettbewerbssituation am europäischen Arthousemarkt so glanzvoll zu behaupten, ist ein phantastischer Erfolg und reflektiert eindrucksvoll das weitreichende internationale Potenzial des heimischen Filmschaffens", freut sich Anne Laurent-Delage, Geschäftsführerin von Austrian Films.

Starker Jahresbeginn bei Festivals, Publikumserfolge an der Kinokassa

Noch vor der Berlinale stellt der österreichische Film mit Weltpremieren beim International Film Festival Rotterdam und Uraufführungen beim Max Ophüls Filmpreis in Saarbrücken sein Können unter Beweis. Der internationale Erfolg knüpft dabei nahtlos an ein überaus erfolgreiches Kinojahr an: 2025 verzeichnete der österreichische Film hierzulande sein kommerziell erfolgreichstes Jahr seit 2009.

Die Weihnachtskomödie Aufputzt is’ konnte sich mittlerweile gar als zweiterfolgreichster österreichischer Kinofilm aller Zeiten behaupten. Der erfolgreichste heimische Dokumentarfilm des Jahres 2025 war Olga Kosanovićs Staatsbürgerschaft-Doku Noch lange keine Lippizaner, womit sich auch an der Kinokassa Vielfalt und Facettenreichtum als Erfolgsrezept des österreichischen Films erweisen.

Filmliste BERLINALE 2026

Wettbewerb

THE LONELIEST MAN IN TOWN von Tizza Covi und Rainer Frimmel, Vento Film Productions GmbH*

ROSE von Markus Schleinzer, Schubert Füm GmbH*

Special Gala

Die Blutgräfin von Ulrike Ottinger, Amour Fou Filmproduktion*

Special

WAX & GOLD von Ruth Beckermann, Ruth Beckermann Filmproduktion*

Panorama

London von Sebastian Brameshuber, PANAMA FILM*

Vier minus drei von Adrian Goiginger, 2010 Entertainment GmbH*

Un hiver russe von Patric Chiha, (Französische Produktion)

Berlinale Shorts

Flim Flam von Siegfried A. Fruhauf*

Ein Unfall von Angelika Spangel*

Yuragim von Varia Garib und Kirill Komar

Berlinale Forum Special

The Valley where LOAB lives von Georg Tiller, Subobscura Films*

Forum Expanded

Forever...Forever von Johann Lurf*

Nursery Rhymes. (Holy) Water von Belinda Kazeem-Kamiński

Berlinale Talents

Julia Niemann, Marah Strauch, Nikolai Gemel

Efp European Shooting Stars

Lucas Englander

Woche der Kritik (nicht Teil der Berlinale)

BEAUTIFUL AND NEAT ROOM von Maria Petschnig*

*Bundesgeförderte Filme (ÖFI/ÖFI+, BMWKMS Innovative Film)