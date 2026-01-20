FPÖ - Nepp: Bildungspolitik der NEOS gescheitert

Wien (OTS) -

FPÖ-Wien Chef Stadtrat Dominik Nepp rechnete in der heutigen Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat mit der Bildungspolitik der NEOS und der rot-pinken Stadtregierung scharf ab: „Was in Wien derzeit als Bildungspolitik verkauft wird, ist nichts anderes als ein Systemversagen. Und dieses Versagen trägt den Namen NEOS. Eine Grundsatzrede, ohne Inhalte, wie sie Stadträtin Emmerling gehalten hat, ist einfach nur schwach!“

Statt Transparenz und Qualität habe die selbsternannte Bildungspartei Chaos, Skandale und einen massiven Leistungsabfall an Wiens Schulen zu verantworten. Millionen an Steuergeld seien in fragwürdige Förderprojekte geflossen, während es in den Klassenzimmern an allen Ecken und Enden fehlt. „Geld für Kinder und Lehrer ist in ideologischen Projekten versickert. Verantwortung übernimmt dafür bis heute niemand. Transparenz? Fehlanzeige! Verantwortung übernehmen? Fehlanzeige! Probleme seit sechs Jahren zu benennen geht, sie zu lösen - Fehlanzeige“, kritisierte Nepp.

Gleichzeitig sinkt das Bildungsniveau dramatisch. Lehrer, Direktoren und Eltern würden seit Jahren Alarm schlagen, doch die NEOS verweigern sich der Realität – besonders die gravierenden Deutsch-Probleme betreffend, die zu einem spürbaren Leistungsabfall in den Schulen führen. „Wie soll Unterricht funktionieren, wenn ein Großteil der Kinder dem Unterricht sprachlich nicht folgen kann? Statt Lösungen gibt es jedoch nur Schönreden. Kein Wunder, dass den NEOS die Wähler weglaufen“, so Nepp.

Die FPÖ steht für klare Regeln, verbindliche Deutschkenntnisse vor Schuleintritt, Leistung statt Ideologie und echte Unterstützung für Lehrer. „Wer in der Bildung versagt, verspielt die Zukunft einer ganzen Generation. Die NEOS haben bewiesen, dass sie dieser Verantwortung nicht gewachsen sind. Wien braucht klare Entscheidungen und dafür steht die FPÖ“, schloss Nepp.