FPÖ - Resch: Gratisparken von 15 auf 20 Minuten verlängern

Wien (OTS) -

„Die rot-pinke Stadtregierung baut Parkplätze planmäßig ab und zwingt Autofahrer dadurch immer öfter das Auto weiter entfernt abzustellen. Die Folge sind längere Fußwege, etwa zur Post, Apotheke oder bei kurzen Erledigungen. Der Gratis-Zeitraum von 15 Minuten passt längst nicht mehr zur Realität. Ich fordere daher eine Verlängerung auf 20 Minuten“, erklärt FPÖ-Wien-Mobilitätssprecher LAbg. Klemens Resch.

„Neben der Reduktion von Parkplätzen werden gleichzeitig die Parkgebühren weiter nach oben geschraubt: Zwei Stunden Parken kosten bereits 6,80 Euro. 20 Minuten gratis lösen diese massive Verteuerung nicht, wären aber zumindest ein konkretes, spürbares Entgegenkommen und ein richtiges Signal“, so Resch.

„Wer Parkplätze streicht und Wege verlängert, muss wenigstens bei der Gratiszeit nachbessern. Wien braucht wieder Mobilitätspolitik mit Augenmaß statt dauernder Belastungen für Autofahrer“, betont Resch abschließend.