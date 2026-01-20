Einladung zur Podiumsveranstaltung "Netto Null – wie kommen wir auf Kurs?"

Wien (OTS) -

Die Klimakrise ist nicht verschwunden – sie beschleunigt sich. Trotz planetarer Grenzen steigt der globale Treibhausgasausstoß weiter an. 2024 wurden weltweit so viele fossile Energieträger verbrannt wie nie zuvor. Alle verfügbaren Daten zeigen: Die nationalen und internationalen Klimaziele werden klar verfehlt – mit spürbaren Folgen für Umwelt, Gesellschaft und unseren Lebensstandard.

Dabei gilt seit Langem: Eine klimaverträgliche und nachhaltige Lebensweise wäre technisch wie wirtschaftlich möglich. Steuern wir bewusst auf ein Scheitern zu – oder gibt es realistische Wege, den Kurs noch zu ändern? Welche politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen braucht wirksamer Klimaschutz? Und wie kann Politik gestaltet werden, die ambitionierte Maßnahmen nicht nur beschließt, sondern auch durchsetzt - und dafür wiedergewählt wird?

Vor dem Hintergrund hochaktueller Fragen wie diesen lädt der Energiecluster der BOKU University zur spannenden

Podiumsveranstaltung

Netto Null – wie kommen wir auf Kurs?

Zeit: Dienstag, 27. Jänner 2026, 18 Uhr

Ort: BOKU, Wilhelm-Exner Haus, Hörsaal 01,

Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

und im Livestream auf https://www.youtube.com/live/BEqUqQRWOko

Impulsvorträge

Emissionszurechnung und der europäische Carbon Border Adjustment Mechanismus (CBAM)

Karl Steininger, Wegener Center for Climate and Global Change (Universität Graz)

Warum Klimapolitik scheitert - und wie der Weg zur Klimaneutralität gelingen könnte

Alina Brad, Institut für Politikwissenschaft (Universität Wien)

Was bedeutet Net Zero für die österreichische Industrie - und was für den Industriestandort?

Sebastian Spaun, Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ)

Nachfrage schaffen für klimafreundliche Technologien - eine Utopie?

Tobias Pröll, Institut für Verfahrens- und Energietechnik (BOKU University)

Podiumsdiskussion

Karl Steininger

Leiter des Wegener Center für Klima und Globalen Wandel (Universität Graz)

Alina Brad

Institut für Politikwissenschaft (Universität Wien)

Sebastian Spaun

Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ)

Christopher Lamport

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

Tobias Pröll

Leiter für Energietechnik und Energiemanagement (BOKU)

Petra Riefler

Leiterin für Nachhaltige Konsumverhaltensforschung (BOKU)