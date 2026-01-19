  • 19.01.2026, 16:45:32
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„Pro & Contra“: Die Akte Pilnacek – Bringt der U-Ausschuss Aufklärung? | Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Christian Hafenecker, Nina Tomaselli, Andreas Hanger, Kai Jan Krainer & Sophie Wotschke diskutieren über Ermittlungspannen und politische Einflussnahme in der Causa Pilnacek.

Wien (OTS) - 

Vor über zwei Jahren verstarb der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek, doch noch immer sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Bis heute gibt es Vorwürfe, dass nicht alles getan wurde, um die genauen Todesumstände eines der einst mächtigsten Beamten der Republik aufzuklären. Der von der FPÖ eingesetzte parlamentarische Untersuchungs-Ausschuss sucht nun nach Antworten.

Warum gingen die Ermittler so schnell von Suizid aus? Waren die Ermittilungen um Plinacek nicht sorgfältig genug oder gab es gar politische Interventionen? Und bringt der U-Ausschuss echte Aufklärung oder droht er im politischen Hick-Hack zu versinken?

Diese und andere Fragen diskutieren Christian Hafenecker, Andreas Hanger, Kai Jan Krainer, Sophie Wotschke, und Nina Tomaselli am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN bei Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.

Gäste:
Christian Hafenecker, Fraktionsvorsitzender U-Ausschuss, FPÖ
Andreas Hanger, Fraktionsvorsitzender U-Ausschuss, ÖVP
Kai Jan Krainer, Fraktionsvorsitzender U-Ausschuss, SPÖ
Sophie Wotschke, Fraktionsvorsitzende U-Ausschuss, NEOS
Nina Tomaselli, Fraktionsvorsitzende, Die Grünen

Moderation: Gundula Geiginger

PRO UND CONTRA
Dienstag, 20. Jänner 2026
22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

"Pro und Contra" am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

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Samira Pichler
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