FPÖ-Lugner/Korp ad Rücktritt von Bezirksvorsteher Markus Rumelhart: Menschlichkeit steht im Vordergrund

Wien (OTS) -

Die FPÖ Mariahilf nimmt den Rücktritt von Bezirksvorsteher Markus Rumelhart zur Kenntnis. Für die Freiheitlichen stehen in dieser Situation zunächst die menschlichen Aspekte im Vordergrund. „Unabhängig von politischen Unterschieden wünsche ich Markus Rumelhart gute Besserung sowie alles Gute für seine persönliche Zukunft. Gesundheit und persönliches Wohlergehen haben immer Vorrang“, erklärt FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Leo Lugner.

In politischer Hinsicht habe es in der Vergangenheit unterschiedliche Zugänge und Auffassungen gegeben, die die Arbeit im Bezirk geprägt hätten. FPÖ-Klubobmann Lukas Korp betont, dass es für Mariahilf wichtig sei, künftig verstärkt auf Transparenz, Dialog und eine breite Einbindung der Bevölkerung zu setzen.

Mit dem Rücktritt verbindet die FPÖ Mariahilf die Hoffnung auf einen konstruktiven Neuanfang. „Unser Ziel bleibt eine sachorientierte Bezirkspolitik, die sich an den Anliegen der Menschen orientiert und auf Zusammenarbeit setzt“, so Lugner und Korp abschließend.