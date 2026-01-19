- 19.01.2026, 13:26:32
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ÖHV-Hotelkongress: 2027 wieder in Bregenz!
Von 25. bis 27. April 2027 wird das Festspielhaus erneut zum Treffpunkt der österreichischen Hotellerie.
Die Österreichische Hotelvereinigung bringt ihren Hotelkongress 2027 zurück an den Bodensee. Von 25. bis 27. April 2027 findet die Veranstaltung erneut im Festspielhaus Bregenz statt, nachdem der Kongress dort bereits 2020 erfolgreich zu Gast war. „Bregenz steht für Tourismus, Kultur und Qualität. Das Festspielhaus bietet den idealen Rahmen für neue Impulse und zukunftsweisende Diskussionen“, sagt ÖHV-Präsident Walter Veit. Erwartet werden mehrere hundert Teilnehmer:innen, beleuchtet werden Herausforderungen und Perspektiven der Zukunftsbranche Tourismus.
Starkes Bekenntnis zum Tourismusstandort Vorarlberg
Für Oswald Jäger, ÖHV-Landesvorsitzender Vorarlberg, ist die Rückkehr des Kongresses vor allem ein klares Standortsignal: „Dass der Hotelkongress 2027 wieder in Bregenz stattfindet, ist ein starkes Zeichen für den Tourismusstandort Vorarlberg. Und es zeigt ganz klar: Wir können hochkarätige Events!“
Bereicherung für Stadt und Region
Auch für die Destination selbst ist der Kongress von großer Bedeutung. Mathias Klocker vom Bodensee Vorarlberg Tourismus erklärt: „Der Hotelkongress bringt viele Gäste nach Bregenz und ist eine wertvolle Bereicherung für die Stadt und die Region. Gleichzeitig unterstreicht er die Bedeutung von Bregenz als Kongress- und Veranstaltungsort.“
Ein druckfähiges Bild zur Aussendung finden Sie hier zum Download; © ÖHV/Lechner; v.l.n.r.: Oswald Jäger, ÖHV-Landesvorsitzender Vorarlberg, Walter Veit, ÖHV-Präsident, Mathias Klocker, Bodensee Vorarlberg Tourismus
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