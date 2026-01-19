- 19.01.2026, 12:15:32
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- OTS0097
Termine am 20. Jänner in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
09.00 Uhr, 10. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
(Schluss)
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