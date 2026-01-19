  • 19.01.2026, 11:58:32
  • /
  • OTS0089

FPÖ – Oberlechner: „SPÖ-Bablers untaugliche Legistik überschwemmt Hausverwaltungen mit Bürokratie“

Parallelrechnungen sind durch praxistaugliches Modell zu ersetzen

Wien (OTS) - 

„Wir Freiheitliche stehen klar und konsequent für leistbares Wohnen. SPÖ-Wohnminister Babler setzt hingegen auf die bloße Propagandatrommel. Dort, wo er sich öffentlich als Robin Hood der Mieter inszeniert, bleibt am Ende nur eines wirklich spürbar: Eine massive bürokratische Lawine“, kritisierte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner, MA die misslungene Legistik im Bereich des Mietenpakets beziehungsweise des ZIAG.

„Hausverwaltungen mit Parallelrechnungen hinsichtlich der Indexierung zu überfrachten, ist schlicht absurd. Ganz zu schweigen von weiteren massiven legistischen Fehlleistungen im Zusammenhang mit dem Mietenpaket beziehungsweise dem ZIAG. Hier zeigt sich, dass diese schwarz-rot-pinke Bundesregierung wohnpolitisch letztlich nicht handlungsfähig ist“, betonte Oberlechner.

„Der SPÖ-Vizekanzler ebenso wie das SPÖ-geführte Justizministerium sind daher dringend gefordert, rasch eine praxistaugliche, rechtssichere und nachvollziehbare Regelung im Sinne von Mietern wie auch Hausverwaltungen vorzulegen“, kündigte Oberlechner eine parlamentarische Anfrage an.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright