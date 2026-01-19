AVISO: Präsentation der Werte-Charta und Maßnahmen gegen Extremismus am 21. Jänner 2026 um 8.30 Uhr

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, den 21. Jänner 2026, um 8.30 Uhr, lädt Integrationsministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Staatssekretär Jörg Leichtfried und Klubobmann Yannick Shetty zu einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt. Im Fokus stehen die Einführung einer verpflichtenden Werte-Charta für Asylberechtigte sowie konsequente Schritte gegen politischen Islam und Extremismus.

Termin für Medien:

8.30 Uhr

PRESSEKONFERENZ



Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 8.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).