AVISO: Demonstration der IT-Beschäftigten für einen faire Gehaltserhöhung

Wien. (OTS) -

Nach vier Verhandlungsrunden weigern sich die Arbeitgeber der IT immer noch, ein ernsthaftes Angebot für die über 90.000 Beschäftigten der Branche vorzulegen. Obwohl die IT besser durch die Krise gekommen ist als die Gesamtwirtschaft, weigern sich die Arbeitgeber pauschal, ein Angebot für die IST-Erhöhung vorzulegen. Diese Blockadehaltung ist nicht nur das Gegenteil von Wertschätzung für alle Kolleginnen und Kollegen, sondern verhindert auch das Finden von Lösungen.



Deshalb ruft die Gewerkschaft GPA am Donnerstag, den 22. Jänner 2026 zu einer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) auf, um zu zeigen, dass ein Aussetzen der IST-Gehaltssummenerhöhung inakzeptabel ist, und sich die Beschäftigten eine angemessene Erhöhung der Gehälter erwarten! Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Zeit: Donnerstag, 22. Jänner 2026, ab 13:00 Uhr

Ort: WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

