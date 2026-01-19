FPÖ – Darmann: „Umfrage beweist das jahrelange ÖVP-Versagen bei Asyl und Sicherheit!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann bezeichnete heute die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zum Sicherheitsgefühl der Österreicher als „erschreckende Bestätigung der freiheitlichen Warnrufe“. Die Umfrage zeige ungeschönt, dass sich insbesondere Frauen und junge Menschen nachts nicht mehr sicher fühlten. „Die Zahlen lügen nicht: Die Angst geht um in Österreich, und sie hat einen klaren Namen: Illegale Masseneinwanderung. Wenn sich Frauen in Gegenden mit hohem Migrantenanteil kaum noch auf die Straße trauen, dann ist das die brutale Rechnung für eine jahrelange Politik des Versagens, die allen voran die ÖVP mit ihren Innenministern zu verantworten hat“, so Darmann.

Für den freiheitlichen Sicherheitssprecher sei es ein „absolutes Armutszeugnis für die Politik der Systemparteien“, dass das eigene Zuhause für viele Österreicher zum letzten Rückzugsort werde, während der öffentliche Raum von Angst und Unsicherheit geprägt sei. „Das ist das traurige Bild einer Gesellschaft, die vor importierter Gewalt und archaischen Weltbildern kapituliert. Während die Verliererkoalition von ‚gelungener Integration‘ schwadroniert, meiden unsere Frauen nach Einbruch der Dunkelheit ganze Stadtteile. Das ist keine ‚subjektive Wahrnehmung‘, das ist die knallharte Realität, die diese Regierung und ihre Vorgänger geschaffen haben“, erklärte Darmann.

Es sei an Zynismus kaum zu überbieten, wenn sich die ÖVP nun mit einem „harten Kurs“ und „Null-Toleranz“ inszenieren wolle, während sie jeden freiheitlichen Vorstoß für mehr Sicherheit und einen echten Asylstopp seit Jahren blockiere. „Unsere Anträge für einen konsequenten Asylstopp und ein Verbot des politischen Islam liegen auf dem Tisch, werden aber von der Volkspartei und ihren linken Partnern regelmäßig abgeschmettert. Die ÖVP verharrt mit der gesamten Verlierer-Regierung in einer abgehobenen Blase und verweigert den Schutz der eigenen Bevölkerung. Das ist ein Verrat an den Österreichern“, so Darmann, der betonte: „Die Menschen haben die Beschwichtigungen und das Schönreden satt. Sie haben erkannt, dass uns nur ein sofortiger Asylstopp und eine konsequente Remigrationspolitik vor dem endgültigen Kollaps der inneren Sicherheit bewahren können.“

Abschließend forderte Darmann einen sofortigen Kurswechsel: „Wir Freiheitliche sind die einzige Kraft, die den Schutz unserer Frauen, Kinder und unserer Heimat kompromisslos in den Mittelpunkt stellt. Es braucht jetzt eine ‚Festung Österreich‘ statt offener Grenzen, eine Politik für die eigene Bevölkerung statt falscher Toleranz gegenüber Parallelgesellschaften. Wer die Sicherheit der Österreicher aufs Spiel setzt, hat in Regierungsverantwortung nichts verloren!“