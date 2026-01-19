Infoveranstaltung zur Neugestaltung in der Ramperstorffergasse am 22.1.2026

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, dem 22. Jänner 2026 um 16.30 Uhr, lädt Bezirksvorsteher Michael Luxenberger zur Infoveranstaltung in den Festsaal des Amtshauses (5., Schönbrunner Straße 54)

Zwischen 16.30 und 18.00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die geplante Neugestaltung der Ramperstorffergasse zu informieren. Die Arbeiten sollen im Sommer 2026 beginnen. Planungsexpert*innen der Stadt Wien geben gemeinsam mit Bezirksvorsteher Michael Luxenberger Einblick in die Pläne.

Eine Anmeldung per E-Mail an [email protected] ist erwünscht.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 5. Bezirk, Tel. 01/4000-05122 bzw. E-Mail [email protected]. (Schluss) red